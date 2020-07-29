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Правительство Таиланда официально продлило режим ЧП до 31 августа
Кабинет министров Таиланда в среду на заседании в Доме правительства в Бангкоке официально продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:10
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире

Правительство Таиланда официально продлило режим ЧП до 31 августа

13:03 29.07.2020 (обновлено: 13:10 29.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда в среду на заседании в Доме правительства в Бангкоке официально продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией COVID-19 до 31 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства Нарумон Пиньосимват.
"Режим ЧП в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлен кабинетом министров до 31 августа по представлению совета национальной безопасности Таиланда", - заявила она.
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
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"Постановлением кабинета на тот же срок прекращено действие пункта статьи 9 Указа о чрезвычайном положении, запрещающего проведение собраний и массовых мероприятий. В этом отношении будут действовать правила и статьи законов, действующие в обычное время", - добавила Пиньосимват.
Режим ЧП в Таиланде был введен в действие 26 марта текущего года в целях эффективной организации борьбы с коронавирусной инфекцией и ранее продлевался уже трижды.
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