Правительство Таиланда официально продлило режим ЧП до 31 августа

"Постановлением кабинета на тот же срок прекращено действие пункта статьи 9 Указа о чрезвычайном положении, запрещающего проведение собраний и массовых мероприятий. В этом отношении будут действовать правила и статьи законов, действующие в обычное время", - добавила Пиньосимват.