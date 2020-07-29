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Правительство Таиланда официально продлило режим ЧП до 31 августа
Кабинет министров Таиланда в среду на заседании в Доме правительства в Бангкоке официально продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:03
2020-07-29T13:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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