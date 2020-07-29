https://ria.ru/20200729/1575101035.html
Выявлена аномалия, способствующая развитию рака
Барр (EBV). Исследование опубликовано на портале EurekAlert. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:59
2020-07-29T16:24
риа наука
сингапур (страна)
япония
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https://ria.ru/20200726/1574951112.html
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сингапур (страна)
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РИА Новости
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сингапур (страна), япония
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Группа ученых из Японии
и Сингапура
выявила новую парадигму развития рака желудка, связанную с вирусом Эпштейна —
Барр (EBV). Исследование опубликовано на портале EurekAlert
.
Специалисты выяснили, что вирусный геном меняет "эпигенетический ландшафт", что способствует активации генов, которые могут стать онкогенами из-за мутаций.
Ученые провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека и обнаружили аномально активированные области генома, характерные для EBV-положительного рака желудка.
Кроме того, исследователи заразили вирусом искусственно культивированные клетки желудка. В результате EBV воспроизвел аномальную активацию "опасных" генов.
Эксперты пришли к выводу, что почти десять процентов от всех случаев развития рака желудка связано с вирусом Эпштейна — Барр. По их мнению, результаты исследования могут помочь в создании инновационных методов лечения онкологических заболеваний.