Выявлена аномалия, способствующая развитию рака

Специалисты выяснили, что вирусный геном меняет "эпигенетический ландшафт", что способствует активации генов, которые могут стать онкогенами из-за мутаций.

Эксперты пришли к выводу, что почти десять процентов от всех случаев развития рака желудка связано с вирусом Эпштейна — Барр. По их мнению, результаты исследования могут помочь в создании инновационных методов лечения онкологических заболеваний.