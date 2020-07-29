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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575101004.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 609
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 609, сообщили РИА Новости в среду... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 609

12:58 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 609, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 26 июля в республике было выявлено 608 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
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"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 609", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 569 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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