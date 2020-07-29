В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 609

По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 26 июля в республике было выявлено 608 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.

"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 609", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 569 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.