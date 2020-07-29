https://ria.ru/20200729/1575100937.html
Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму и Краснодарском крае
Туроператоры рассказали, какие отели бронируют туристы в Крыму и Краснодарском крае, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:16
2020-07-29T14:16
туризм
туризм
гостиницы
отели
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
республика крым
анапа
краснодарский край
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https://ria.ru/20200728/1574982415.html
сочи
республика крым
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_55c9951f5bd2251bb0534c44c1695ee5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, республика крым, анапа, краснодарский край
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие отели бронируют туристы в Крыму и Краснодарском крае, сообщает
АТОР.
Специалисты проанализировали данные бронирования туров, состоявшихся в период с 22 июня по 22 июля.
Оказалось, что наиболее востребованы гостиницы категории "три звезды". В Сочи доля продаж таких мест размещения составляет 65 процентов, в Анапе – 48 процентов, в Крыму – 54 процента. Туроператоры отмечают, что, как и в прошлом году, большинство клиентов ориентируются на бюджетные отели.
Более того, в Крыму и Анапе почти четверть туристов выбирают гостиницы категории "две звезды" или без "звезд". В Сочи интерес к ним не так заметен.
За "пять звезд" готовы платить не многие – два-три процента гостей. Правда, на пляжных курортах России не так много пятизвездочных отелей, и номера в них очень быстро раскупают.