Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму и Краснодарском крае

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие отели бронируют туристы в Крыму и Краснодарском крае, Туроператоры рассказали, какие отели бронируют туристы в Крыму и Краснодарском крае, сообщает АТОР.

Специалисты проанализировали данные бронирования туров, состоявшихся в период с 22 июня по 22 июля.

Оказалось, что наиболее востребованы гостиницы категории "три звезды". В Сочи доля продаж таких мест размещения составляет 65 процентов, в Анапе – 48 процентов, в Крыму – 54 процента. Туроператоры отмечают, что, как и в прошлом году, большинство клиентов ориентируются на бюджетные отели.

Более того, в Крыму и Анапе почти четверть туристов выбирают гостиницы категории "две звезды" или без "звезд". В Сочи интерес к ним не так заметен.