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Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт
Асфальт провалился в центре Киева, напротив здания Верховной рады Украины, движение ограничили, сообщила в среду пресс-служба Департамента транспортной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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верховная рада украины, киев, украина, в мире

Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт

12:56 29.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Асфальт провалился в центре Киева, напротив здания Верховной рады Украины, движение ограничили, сообщила в среду пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
"На улице Грушевского ограничено движение. В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось. Сейчас участок огражден", - говорится в сообщении.
Как отмечается, авария произошла напротив здания Верховной рады.
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Верховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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