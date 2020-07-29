https://ria.ru/20200729/1575100884.html
Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт
Асфальт провалился в центре Киева, напротив здания Верховной рады Украины, движение ограничили, сообщила в среду пресс-служба Департамента транспортной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:56
2020-07-29T12:56
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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3
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, киев, украина, в мире