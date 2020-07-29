Хабаровчанина арестовали за то, что он чуть не въехал в толпу митингующих

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска назначил 5 суток ареста местному жителю, который чуть не въехал в толпу митингующих в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд назначил ему 5 суток административного ареста по статье "мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, в понедельник три автомобиля Mercedes попытались проехать по ряду, где шли участники митинга, никто не пострадал.
Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона.