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Хабаровчанина арестовали за то, что он чуть не въехал в толпу митингующих
Центральный районный суд Хабаровска назначил 5 суток ареста местному жителю, который чуть не въехал в толпу митингующих в Хабаровске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:55
хабаровск
происшествия
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хабаровск, происшествия

Хабаровчанина арестовали за то, что он чуть не въехал в толпу митингующих

12:55 29.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска назначил 5 суток ареста местному жителю, который чуть не въехал в толпу митингующих в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд назначил ему 5 суток административного ареста по статье "мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, в понедельник три автомобиля Mercedes попытались проехать по ряду, где шли участники митинга, никто не пострадал.
Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона.
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