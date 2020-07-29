https://ria.ru/20200729/1575100727.html
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве, сообщила адвокат потерпевших Татьяна... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:55
2020-07-29T13:10
татьяна головкина
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575097773.html
Арсений Новиков
Сажать на полную катушку !!!!!!
310
Ольга Занкова
то есть - никто не виноват? А точнее - виноват погибший, который мешал пьяному ехать по встречной?
308
115
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна головкина, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия