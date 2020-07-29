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Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве, сообщила адвокат потерпевших Татьяна... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:10
татьяна головкина
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Сажать на полную катушку !!!!!!
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то есть - никто не виноват? А точнее - виноват погибший, который мешал пьяному ехать по встречной?
308
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
татьяна головкина, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

12:55 29.07.2020 (обновлено: 13:10 29.07.2020)
54096
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве, сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина телеканалу РЕН ТВ.
По ее словам, артист воспользовался 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.
При этом Головкина отметила, что ранее Ефремов признавал свою вину, что зафиксировано в материалах дела.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
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Татьяна ГоловкинаДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сажать на полную катушку !!!!!!
29 июля, 13:02
Арсений Новиков
293402110
то есть - никто не виноват? А точнее - виноват погибший, который мешал пьяному ехать по встречной?
29 июля, 12:57
О Ольга Занкова
29141813
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