Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575100628.html
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 85
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 85 летальных случаев,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9426e32f1e27797cab37edf1783950d.jpg
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9426e32f1e27797cab37edf1783950d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f28038835b035a6aa5ba9dcc5583dc1f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ed110214803183c7c52f1cc4feb7db5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 85

12:53 29.07.2020
1055
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самара. Архивное фото
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 85 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 169 человек с коронавирусом, в том числе четверо в Самарской области.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Всего в регионе… скончались 85 человек, в том числе три женщины… и мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 12 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 17 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, трое заразились от ранее заболевших.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
С начала пандемии в Самарской области выявлен 6761 случай заражения коронавирусом, 4733 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС
Сейсмограф
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81
Севастополь
В Севастополе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Отдых в Занзибаре
В АТОР рассказали, станет ли Танзания популярным местом отдыха россиян
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт
Калининград
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 47
Махачкала
Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 609
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Лента новостейМолния