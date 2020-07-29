В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 85

САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Еще четыре пациента с Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 85 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 169 человек с коронавирусом, в том числе четверо в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 85 человек, в том числе три женщины… и мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 12 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 17 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, трое заразились от ранее заболевших.

С начала пандемии в Самарской области выявлен 6761 случай заражения коронавирусом, 4733 человека выздоровели.