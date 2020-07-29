В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018

"Тридцатого июля в ДНР прибывает 97-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдет гуманитарная помощь в виде медикаментов и медицинского имущества", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря прошлого года. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 96 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.