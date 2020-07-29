В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг 97-й гуманитарной колонны МЧС России.
"Тридцатого июля в ДНР прибывает 97-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдет гуманитарная помощь в виде медикаментов и медицинского имущества", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря прошлого года. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 96 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.