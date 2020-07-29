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В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС
МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг 97-й гуманитарной колонны МЧС России. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:52
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

12:52 29.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг 97-й гуманитарной колонны МЧС России.
"Тридцатого июля в ДНР прибывает 97-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдет гуманитарная помощь в виде медикаментов и медицинского имущества", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 декабря прошлого года. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 96 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Автомобиль Красного Креста
1 июля, 15:30
Красный Крест направил в Донбасс четыре грузовика с гумпомощью
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
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