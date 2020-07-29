Актриса из "Великолепного века" неожиданно стала дизайнером

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, сообщает Sozcu.

По информации издания, на карантине она создала эскизы капсульной коллекции, состоящей из 40 вещей. Наброски актриса показала азербайджанскому модельеру Руфату Исмаилу, который одел многих знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес и Бейонсе, а также основал собственный бренд.

Дизайнеру понравились эскизы Небахат Чехре, поэтому он заключил с ней сделку, чтобы помочь подготовить и выпустить коллекцию. По словам звезды "Великолепного века", линия одежды будет "сумасшедшей", но одновременно "простой" и "привлекательной".