https://ria.ru/20200729/1575100551.html
Актриса из "Великолепного века" неожиданно стала дизайнером
Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, сообщает Sozcu. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:05
2020-07-29T16:05
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, стиль жизни, новости культуры, бейонсе ноулз, дженнифер лопес
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, сообщает
Sozcu.
По информации издания, на карантине она создала эскизы капсульной коллекции, состоящей из 40 вещей. Наброски актриса показала азербайджанскому модельеру Руфату Исмаилу, который одел многих знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес и Бейонсе, а также основал собственный бренд.
Дизайнеру понравились эскизы Небахат Чехре, поэтому он заключил с ней сделку, чтобы помочь подготовить и выпустить коллекцию. По словам звезды "Великолепного века", линия одежды будет "сумасшедшей", но одновременно "простой" и "привлекательной".
В Sozcu уточняют, турецкая актриса – не новичок в фэшн-индустрии. Когда-то она работала байером. Благодаря этому опыту она прекрасно разбирается в главных новинках сезона и трендах.