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https://ria.ru/20200729/1575100551.html
Актриса из "Великолепного века" неожиданно стала дизайнером
Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, сообщает Sozcu. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:05
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мода, стиль жизни, новости культуры, бейонсе ноулз, дженнифер лопес

Актриса из "Великолепного века" неожиданно стала дизайнером

16:05 29.07.2020
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© Tim's Productions (2011-2014)Кадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
© Tim's Productions (2011-2014)
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Турецкая актриса Небахат Чехре, известная зрителям по роли Валиде-султан в историческом сериале "Великолепный век", неожиданно стала дизайнером, сообщает Sozcu.
По информации издания, на карантине она создала эскизы капсульной коллекции, состоящей из 40 вещей. Наброски актриса показала азербайджанскому модельеру Руфату Исмаилу, который одел многих знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес и Бейонсе, а также основал собственный бренд.
Дизайнеру понравились эскизы Небахат Чехре, поэтому он заключил с ней сделку, чтобы помочь подготовить и выпустить коллекцию. По словам звезды "Великолепного века", линия одежды будет "сумасшедшей", но одновременно "простой" и "привлекательной".
В Sozcu уточняют, турецкая актриса – не новичок в фэшн-индустрии. Когда-то она работала байером. Благодаря этому опыту она прекрасно разбирается в главных новинках сезона и трендах.
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