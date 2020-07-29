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В Севастополе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Севастополе из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции продлен до 30 августа, сообщил в среду в ходе заседания оперативного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:51
2020-07-29T12:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости.
Режим повышенной готовности в Севастополе
из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции
продлен до 30 августа, сообщил в среду в ходе заседания оперативного штаба врио губернатора города Михаил Развожаев
.
"Предлагается в указе отразить – мы режим повышенной готовности, который позволяет нам проводить определенные мероприятия, продлеваем до 30 августа, то есть на весь август", - сказал Развожаев.
Он отметил, что выезд организованных групп детей за пределы региона для участия в олимпиадах и соревнованиях также остается под запретом. Пребывание в обсерваторах будет сохранено для людей, которые контактировали с заболевшими, а также для тех, кто приезжает в Севастополь из-за границы вывозными рейсами. Гражданам, которые приезжают из-за рубежа обычными рейсами, необходимо либо предоставить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, либо пройти в трехдневный срок обследование методом ПЦР после приезда в регион, отметил врио губернатора.
Режим обязательной самоизоляции пожилых граждан в целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией был отменен в Севастополе с 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.