В Севастополе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

"Предлагается в указе отразить – мы режим повышенной готовности, который позволяет нам проводить определенные мероприятия, продлеваем до 30 августа, то есть на весь август", - сказал Развожаев.

Он отметил, что выезд организованных групп детей за пределы региона для участия в олимпиадах и соревнованиях также остается под запретом. Пребывание в обсерваторах будет сохранено для людей, которые контактировали с заболевшими, а также для тех, кто приезжает в Севастополь из-за границы вывозными рейсами. Гражданам, которые приезжают из-за рубежа обычными рейсами, необходимо либо предоставить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, либо пройти в трехдневный срок обследование методом ПЦР после приезда в регион, отметил врио губернатора.