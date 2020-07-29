Эксперт оценил перспективу внедрения алкозамков в России

В РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.

Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамок В РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.

"Создается некая идея, которая сейчас не нормативна и как-то экономически и процедурно не проработана, потому что создать прибор можно, но далее возникает вопрос его эксплуатации, внедрения и вопрос, что с ним делать. Если прибор показал, что водитель пьян, то автомобиль заблокируется, а дальше что будет происходить? Человек просто отказывается от поездки? Или что он делает?" - заявил Мельников.