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Эксперт оценил перспективу внедрения алкозамков в России
Идея внедрения в России алкозамков для автомобилей "сырая", эффективно их использовать вряд ли удастся, заявил РИА Новости генеральный директор экспертного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:49
россия
технологии
общество
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РИА Новости
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353
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60
россия, технологии, общество

Эксперт оценил перспективу внедрения алкозамков в России

12:49 29.07.2020
341
© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Идея внедрения в России алкозамков для автомобилей "сырая", эффективно их использовать вряд ли удастся, заявил РИА Новости генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
Алкозамок
Вчера, 12:39Акценты
Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамокВ РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.
"Создается некая идея, которая сейчас не нормативна и как-то экономически и процедурно не проработана, потому что создать прибор можно, но далее возникает вопрос его эксплуатации, внедрения и вопрос, что с ним делать. Если прибор показал, что водитель пьян, то автомобиль заблокируется, а дальше что будет происходить? Человек просто отказывается от поездки? Или что он делает?" - заявил Мельников.
Эксперт обратил внимание на инициативу с позиции автомобилистов, которых изначально подозревают в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. "Получается, что мы каждый день водителей ставим под вопрос "может ли он управлять транспортным средством", - пояснил он, напоминая про презумпцию невиновности.
Мельников считает, что инициатива требует серьезной доработки, допустив ее применение для очень узкой категории транспорта, например, пассажирского.
"Я очень не уверен, что предлагаемая мера действительно имеет перспективу внедрения", - подытожил эксперт.
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