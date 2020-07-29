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Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:48
ситуация в днр и лнр
сцкк
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донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575005626_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_241e1a8ded8d64b3fc87bb7bc26dfd13.jpg
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе

12:48 29.07.2020
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на ведение огня.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
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"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет ни одного единичного выстрела? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно", - заявил Зеленский в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на его странице в Facebook.
Он добавил, что силовики будут отвечать, если "будет совершаться какая-то серьезная вещь, атака, серьезные выстрелы, которые выходят из рамок того, о чем договорились".
По его словам, Украина будет делать все для того, чтобы "сохранить перемирие" в Донбассе. Президент отметил, что Киев полностью выполняет свои обязательства относительно перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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