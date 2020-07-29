Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе

"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет ни одного единичного выстрела? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно", - заявил Зеленский в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на его странице в Facebook.