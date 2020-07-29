https://ria.ru/20200729/1575100281.html
Песков рассказал о процессе ротации кадров в регионах
Ротация кадров в регионах проходит постоянно, однако на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции она может проходить более динамично, так как... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:48
2020-07-29T12:48
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200410/1569845898.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/19/1562581985_0:86:2908:1722_1400x0_80_0_0_79b02bc11ac17da524f0bdf75a0a3123.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика