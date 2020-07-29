Песков рассказал о процессе ротации кадров в регионах

"Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии, эта ротация, да, может быть более динамичной. Люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация действительно экстраординарная. Это нормально. Тем более еще в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями в действиях на фоне пандемии", - заявил он журналистам.