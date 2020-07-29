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Песков рассказал о процессе ротации кадров в регионах
Ротация кадров в регионах проходит постоянно, однако на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции она может проходить более динамично, так как... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:48
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дмитрий песков, политика

Песков рассказал о процессе ротации кадров в регионах

12:48 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ротация кадров в регионах проходит постоянно, однако на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции она может проходить более динамично, так как люди могут не справляться с объемом задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии, эта ротация, да, может быть более динамичной. Люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация действительно экстраординарная. Это нормально. Тем более еще в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями в действиях на фоне пандемии", - заявил он журналистам.
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