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Онищенко выступил против переноса начала учебного года
Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что переносить начало учебного года, чтобы россияне могли РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:47
геннадий онищенко
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геннадий онищенко, образование - общество

Онищенко выступил против переноса начала учебного года

12:47 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что переносить начало учебного года, чтобы россияне могли отдохнуть на море, не нужно, при желании это можно решить в индивидуальном порядке.
"У нас вопросы со сдвижкой учебного года решается как в индивидуальном плане, так и в плане региональном. Не надо всеобщего решения на этот счет принимать. Я считаю, что дети должны пойти (в школу) вовремя. Другое дело, что кто-то в индивидуальном плане на путевку договаривается, пишет заявление и переносит. Я не думаю, что все ямальцы будут пользоваться благами бархатного сезона Черноморского побережья. Они могут договориться", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что иногда начало учебного года переносится в связи с неблагополучной эпидситуацией в отдельных регионах, но не по всей стране.
"Всю страну не надо сдвигать. Надо помнить о том, что у нас и без того перенапряженный график у детей. А это значит, что мы будем дополнительные уроки вводить в течение дня. Этого делать не нужно, в этом необходимости нет. Но в индивидуальном плане, кто едет с Ямала на отдых, они могут со школой этот вопрос решить и все", - сказал он.
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