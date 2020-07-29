Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575100044.html
Итальянские моряки спасли в Средиземном море более 80 мигрантов
Итальянские моряки спасли в ночь на среду 84 мигранта, которые находились в резиновой лодке, терпевшей бедствие в Средиземном море, сообщил римский оперативный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:45
frontex
total
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/105857/34/1058573437_0:50:2000:1175_1400x0_80_0_0_683acdc2daac435251efc4b32a4a13e4.jpg
https://ria.ru/20200128/1563973328.html
https://ria.ru/20200723/1574817240.html
https://ria.ru/20200303/1567631939.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/105857/34/1058573437_0:50:2000:1175_1400x0_80_0_0_683acdc2daac435251efc4b32a4a13e4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/105857/34/1058573437_185:0:1817:1224_1400x0_80_0_0_0bc6e8d41446a091bd883675d4bf9519.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/105857/34/1058573437_389:0:1613:1224_1400x0_80_0_0_6af738ce47e247b4876fc4f2b7306146.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
frontex, total , италия, в мире

Итальянские моряки спасли в Средиземном море более 80 мигрантов

12:45 29.07.2020
165
© AP Photo / Francesco MalavoltaСудно береговой охраны Италии
Судно береговой охраны Италии
© AP Photo / Francesco Malavolta
РИМ, 29 июл – РИА Новости. Итальянские моряки спасли в ночь на среду 84 мигранта, которые находились в резиновой лодке, терпевшей бедствие в Средиземном море, сообщил римский оперативный центр береговой охраны Италии.
Согласно этой информации, полузатопленная лодка с мигрантами была обнаружена во вторник вечером самолетом агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex в зоне ответственности Ливии. Однако ливийские власти отказались принять на себя координацию по проведению поисково-спасательной операции, сославшись на отсутствие свободных плавсредств.
Мигранты на спасательном судне в Средиземном море
28 января, 15:41
Италия разрешила судну Ocean Viking высадить на берег 403 мигранта
Дополняется, что в девяти морских милях от места бедствия находилось судно под флагом Гибралтара, которое обслуживает нефтяную платформу французской нефтегазовой компании Total. Представители береговой охраны Италии обратились к капитану этого судна, однако он отказался идти в указанный район для спасения беженцев. Никакого ответа на свой запрос итальянцы не получили и со стороны властей Гибралтара. Власти Мальты, зона ответственности которой находилась ближе всего к месту ЧП, также не предпринимали никаких действий по спасению мигрантов.
В сложившейся ситуации береговая охрана Италии взяла на себя ответственность за координацию спасательной операции и направила на помощь терпевшим бедствие людям судно Asso 29, обслуживающее платформы итальянской нефтегазовой группы Eni. Операция заняла около получаса и завершилась в 04.35 (05.35 мск). На борт были подняты 84 человека, в том числе шесть женщин и двое детей, уточнили в оперативном центре.
Сейчас судно Asso 29 держит курс на итальянский остров Лампедуза, где находится один из центров временного содержания мигрантов. Однако ситуация в этом центре критическая: в настоящее время там уже находятся около тысячи беженцев, тогда как он рассчитан всего на 95 человек.
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
23 июля, 18:29
Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
В последние недели поток мигрантов из стран Северной Африки к берегам Италии резко увеличился в связи с улучшением погоды. Спасательные операции на море и высадки беженцев на берег происходят ежедневно.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 24 июля в Италию морским путем прибыли 11,3 тысячи мигрантов. В 2019 году за аналогичный период времени этот показатель составил 3,5 тысячи человек, в 2018 году –18 тысяч.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Беженцы на границе Турции и Греции
3 марта, 09:09
Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе
0100010
Обсудить 0
FrontexTotalИталияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
Калининград
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 47
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе
Геннадий Онищенко
Онищенко выступил против переноса начала учебного года
Дмитрий Песков
Песков рассказал о процессе ротации кадров в регионах
Американский истребитель F-35B
В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Отдых в Занзибаре
В АТОР рассказали, станет ли Танзания популярным местом отдыха россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19
Алкозамок
Эксперт оценил перспективу внедрения алкозамков в России
Сейсмограф
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
Правозащитники заявили о новых задержаниях по делам о протестах в Минске
Полиция США
В Портленде в результате нападения с ножом пострадали несколько человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Лента новостейМолния