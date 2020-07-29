Итальянские моряки спасли в Средиземном море более 80 мигрантов

РИМ, 29 июл – РИА Новости. Итальянские моряки спасли в ночь на среду 84 мигранта, которые находились в резиновой лодке, терпевшей бедствие в Средиземном море, сообщил римский оперативный центр береговой охраны Итальянские моряки спасли в ночь на среду 84 мигранта, которые находились в резиновой лодке, терпевшей бедствие в Средиземном море, сообщил римский оперативный центр береговой охраны Италии

Согласно этой информации, полузатопленная лодка с мигрантами была обнаружена во вторник вечером самолетом агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex в зоне ответственности Ливии . Однако ливийские власти отказались принять на себя координацию по проведению поисково-спасательной операции, сославшись на отсутствие свободных плавсредств.

Дополняется, что в девяти морских милях от места бедствия находилось судно под флагом Гибралтара, которое обслуживает нефтяную платформу французской нефтегазовой компании Total. Представители береговой охраны Италии обратились к капитану этого судна, однако он отказался идти в указанный район для спасения беженцев. Никакого ответа на свой запрос итальянцы не получили и со стороны властей Гибралтара. Власти Мальты , зона ответственности которой находилась ближе всего к месту ЧП, также не предпринимали никаких действий по спасению мигрантов.

В сложившейся ситуации береговая охрана Италии взяла на себя ответственность за координацию спасательной операции и направила на помощь терпевшим бедствие людям судно Asso 29, обслуживающее платформы итальянской нефтегазовой группы Eni. Операция заняла около получаса и завершилась в 04.35 (05.35 мск). На борт были подняты 84 человека, в том числе шесть женщин и двое детей, уточнили в оперативном центре.

Сейчас судно Asso 29 держит курс на итальянский остров Лампедуза, где находится один из центров временного содержания мигрантов. Однако ситуация в этом центре критическая: в настоящее время там уже находятся около тысячи беженцев, тогда как он рассчитан всего на 95 человек.

В последние недели поток мигрантов из стран Северной Африки к берегам Италии резко увеличился в связи с улучшением погоды. Спасательные операции на море и высадки беженцев на берег происходят ежедневно.

Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 24 июля в Италию морским путем прибыли 11,3 тысячи мигрантов. В 2019 году за аналогичный период времени этот показатель составил 3,5 тысячи человек, в 2018 году –18 тысяч.