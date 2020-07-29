https://ria.ru/20200729/1575100013.html
В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
Президент России Владимир Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус, с его здоровьем все в порядке, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:44
2020-07-29T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200729/1575099472.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574873388_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_b815e70f19bad7484d6625f8d31fe953.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, общество