В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости

"Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали, с ним все хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает... По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Путина в контексте заявления Лукашенко.