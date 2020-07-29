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Распространение нового коронавируса
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В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
Президент России Владимир Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус, с его здоровьем все в порядке, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле завили, что Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости

12:44 29.07.2020 (обновлено: 12:45 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус, с его здоровьем все в порядке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он переболел COVID-19.
Во вторник Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.
"Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали, с ним все хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает... По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Путина в контексте заявления Лукашенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:37
Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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