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В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:43
убийство бориса немцова
борис немцов
дмитрий песков
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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убийство бориса немцова, борис немцов, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова

12:43 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле реагируют на заявления Уикера о том, что российские власти могут быть вовлечены в широкомасштабное сокрытие информации, в частности о расследовании убийства Немцова.
"Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова. Вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши спецслужбы, наши судебные органы", - ответил пресс-секретарь президента РФ.
"Поэтому, скорее всего, это очередное заявление из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки", - добавил он. "Это скорее уже ритуал для американского политистеблишмента", - заключил Песков.
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