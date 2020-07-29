В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле реагируют на заявления Уикера о том, что российские власти могут быть вовлечены в широкомасштабное сокрытие информации, в частности о расследовании убийства Немцова.

"Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова. Вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши спецслужбы, наши судебные органы", - ответил пресс-секретарь президента РФ.