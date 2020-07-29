Оренбургские фермеры получат поддержку регионального бюджета

"Мы тщательно подошли к разработке новой меры поддержки для фермеров- производителей как молочной, так и мясной продукции. Создаваемые в этой сфере новые рабочие места важны как для жителей региона, так и для развития сельскохозяйственного сегмента экономики. Также это повысит привлекательность отрасли для инвесторов. Регион дает аграриям гарантию, что они получат государственную поддержку при создании молочных ферм от 200 голов и более", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.