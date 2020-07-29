Оренбургские фермеры получат поддержку регионального бюджета

ОРЕНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Власти Оренбургской области окажут финансовую поддержку животноводческим хозяйствам области, сообщает пресс-службы областного правительства.
"Мы тщательно подошли к разработке новой меры поддержки для фермеров- производителей как молочной, так и мясной продукции. Создаваемые в этой сфере новые рабочие места важны как для жителей региона, так и для развития сельскохозяйственного сегмента экономики. Также это повысит привлекательность отрасли для инвесторов. Регион дает аграриям гарантию, что они получат государственную поддержку при создании молочных ферм от 200 голов и более", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Фермерам предусмотрены субсидии на возмещение части затрат из областного бюджета в размере 25% от фактически потраченных денег, но не выше предельной стоимости самих объектов - мясных и молочных животноводческих комплексов.
Пресс-служба отмечает, что при предоставлении мер поддержки принято решение сократить минимальную численность поголовья, за счет чего круг потенциальных получателей господдержки существенно расширится.