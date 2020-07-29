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Оренбургская область
Оренбургская область
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Оренбургские фермеры получат поддержку регионального бюджета
Власти Оренбургской области окажут финансовую поддержку животноводческим хозяйствам области, сообщает пресс-службы областного правительства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:42
оренбургская область
оренбургская область
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оренбургская область, экономика

Оренбургские фермеры получат поддержку регионального бюджета

12:42 29.07.2020
104
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Власти Оренбургской области окажут финансовую поддержку животноводческим хозяйствам области, сообщает пресс-службы областного правительства.
"Мы тщательно подошли к разработке новой меры поддержки для фермеров- производителей как молочной, так и мясной продукции. Создаваемые в этой сфере новые рабочие места важны как для жителей региона, так и для развития сельскохозяйственного сегмента экономики.  Также это повысит привлекательность отрасли для инвесторов. Регион дает аграриям гарантию, что они получат государственную поддержку при создании молочных ферм от 200 голов и более", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
 Фермерам предусмотрены субсидии на возмещение части затрат из областного бюджета в размере 25% от фактически потраченных денег, но не выше предельной стоимости самих объектов - мясных и молочных животноводческих комплексов. 
Пресс-служба отмечает, что при предоставлении мер поддержки принято решение сократить минимальную численность поголовья, за счет чего круг потенциальных получателей господдержки существенно расширится.
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