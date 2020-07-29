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В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы
Турция продолжала производство компонентов истребителей пятого поколения F-35 после того, как США исключили ее из программы, заявил глава минобороны страны... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:41
хулуси акар
дональд трамп
f-35
турция
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хулуси акар, дональд трамп, f-35, турция, сша, в мире

В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы

12:41 29.07.2020
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© Фото : Dane WiedmanАмериканский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B
© Фото : Dane Wiedman
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Турция продолжала производство компонентов истребителей пятого поколения F-35 после того, как США исключили ее из программы, заявил глава минобороны страны Хулуси Акар.
Как ранее сообщил Пентагон, США выкупят предназначавшиеся Турции истребители F-35 после отмены программы сотрудничества по их производству из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.
"Турция, несмотря на пандемию и на то, что нашу страну несправедливо исключили из программы по производству F-35, продолжала производить критически важные компоненты этих самолетов. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Турция является партнером программы", - сказал Акар, выступая в онлайн-формате на конференции, проводимой НКО Turkish Heritage Organization в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась в Twitter турецкого минобороны.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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3172002
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Хулуси АкарДональд ТрампF-35ТурцияСШАВ мире
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