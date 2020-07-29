В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы

АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Турция продолжала производство компонентов истребителей пятого поколения F-35 после того, как США исключили ее из программы, заявил глава минобороны страны Хулуси Акар.
Как ранее сообщил Пентагон, США выкупят предназначавшиеся Турции истребители F-35 после отмены программы сотрудничества по их производству из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.
"Турция, несмотря на пандемию и на то, что нашу страну несправедливо исключили из программы по производству F-35, продолжала производить критически важные компоненты этих самолетов. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Турция является партнером программы", - сказал Акар, выступая в онлайн-формате на конференции, проводимой НКО Turkish Heritage Organization в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась в Twitter турецкого минобороны.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.