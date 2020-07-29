МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться, она остается в поле зрения кремлевской администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того, как регион будет возвращаться, и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться, мы надеемся на это. И, конечно же, Хабаровск, собственно, все регионы остаются в поле зрения администрации президента, ну и, конечно, включая и особенно Хабаровск", - сказал Песков журналистам.
Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент РФ Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.