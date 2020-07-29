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В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться
В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться, она остается в поле зрения кремлевской администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:41
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
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госдума рф
дмитрий песков
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РИА Новости
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В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться

12:41 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться, она остается в поле зрения кремлевской администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того, как регион будет возвращаться, и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться, мы надеемся на это. И, конечно же, Хабаровск, собственно, все регионы остаются в поле зрения администрации президента, ну и, конечно, включая и особенно Хабаровск", - сказал Песков журналистам.
Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент РФ Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПолитика
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