В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться

"По мере того, как регион будет возвращаться, и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться, мы надеемся на это. И, конечно же, Хабаровск, собственно, все регионы остаются в поле зрения администрации президента, ну и, конечно, включая и особенно Хабаровск", - сказал Песков журналистам.