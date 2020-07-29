Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" в отношении COVID-19

"У нас в профессии за счет непрофессионализма активных комментаторов из числа врачей появились ругательные слова: волна, первая волна, вторая волна. Вот написан у меня (вопрос): "Будет ли вторая волна?" А я отвечу: у нас и первой не было..." — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".