Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" в отношении COVID-19

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" для характеристики заболеваемости коронавирусом — есть доэпидемический, эпидемический и пандемический уровни.
"У нас в профессии за счет непрофессионализма активных комментаторов из числа врачей появились ругательные слова: волна, первая волна, вторая волна. Вот написан у меня (вопрос): "Будет ли вторая волна?" А я отвечу: у нас и первой не было..." — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили уже более 16,3 миллиона случаев заражения, умерли свыше 650 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.