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Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" в отношении COVID-19
Бывший главный санитарный врач, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" для характеристики... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий онищенко

Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" в отношении COVID-19

12:39 29.07.2020 (обновлено: 17:00 29.07.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" для характеристики заболеваемости коронавирусом — есть доэпидемический, эпидемический и пандемический уровни.

"У нас в профессии за счет непрофессионализма активных комментаторов из числа врачей появились ругательные слова: волна, первая волна, вторая волна. Вот написан у меня (вопрос): "Будет ли вторая волна?" А я отвечу: у нас и первой не было..." — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили уже более 16,3 миллиона случаев заражения, умерли свыше 650 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Геннадий Онищенко
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