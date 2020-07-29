Правозащитники заявили о новых задержаниях по делам о протестах в Минске

Ранее управление Следственного комитета по Минску в связи с несанкционированными акциями протеста возбудило уголовное дело по статье 342 УК по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением требованиям сотрудников органов внутренних дел. Позже было возбуждено еще два уголовных дела – по статьям "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" и "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Как сообщал СК, по подозрению в нанесении травм сотрудникам милиции были задержаны четверо мужчин.