Правозащитники заявили о новых задержаниях по делам о протестах в Минске

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Задержаны новые фигуранты уголовных дел, возбужденных в результате несанкционированных акций протеста в Минске 14 июля, сообщил в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
Ранее управление Следственного комитета по Минску в связи с несанкционированными акциями протеста возбудило уголовное дело по статье 342 УК по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением требованиям сотрудников органов внутренних дел. Позже было возбуждено еще два уголовных дела – по статьям "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" и "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Как сообщал СК, по подозрению в нанесении травм сотрудникам милиции были задержаны четверо мужчин.
"Продолжаются задержания в рамках "криминалок" за события 14 июля в Минске… По состоянию на 29 июля правозащитникам "Весны" известно, что в рамках уголовных дел за события 14 июля в Минске задержаны минимум 13 человек. Уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении на сайте центра.
В управлении СК по Минску РИА Новости заявили, что расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушений.
Вечером 14 июля в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК республики отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. При пресечении несанкционированных массовых мероприятий пострадали шесть милиционеров ОМОН, четверо были госпитализированы. В отношении многих задержанных суды уже назначили административные аресты и штрафы.