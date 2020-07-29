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Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19
Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:37
коронавирус covid-19
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия

Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19

12:37 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.
"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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