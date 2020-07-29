https://ria.ru/20200729/1575099472.html
Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19
Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:37
2020-07-29T12:37
коронавирус covid-19
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200728/1575071799.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_58:0:2789:2048_1400x0_80_0_0_6f447a84f4cb981aad18060cf79dbe1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_399:0:2447:2048_1400x0_80_0_0_d9d99ee078a0a63fbb9744b0a01baaf9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
болел коронавирусом, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Во вторник Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.
"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.