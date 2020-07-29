Голубев: в Ростовской области разработают новые меры поддержки бизнеса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Власти Ростовской области планируют разработать и внедрить ряд перспективных решений, которые помогут продлить и расширить действующий набор мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил губернатор области Василий Голубев.
"В целом мы планируем проработать целый ряд перспективных решений, которые помогут продлить и расширить действующий набор мер. Например, есть идея пролонгировать действующий сегодня мораторий на контрольно-надзорные проверки, на который от бизнеса поступают очень позитивные реакции", - сказал глава региона на состоявшейся в Новочеркасске встрече с предпринимательским сообществом города.
Глава региона напомнил, что система антикризисной поддержки заработала в области сразу же после начала эпидемии. Одним из первых шагов стало увеличение количества донских предприятий, включенных в список системообразующих, со 173 до 448. Это позволило продолжить их непрерывную деятельность и тем самым поддержать стабильность региональной экономики и рынка труда. По словам губернатора, в целом за время действия ограничительных мер объем преференций только по региональным налогам и сборам для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики оценивается в 4,8 миллиарда рублей, и еще более 680 миллионов – по муниципальным налогам. Всего же на поддержку бизнеса в период пандемии в Ростовской области направили 10 миллиардов рублей.
Голубев сообщил, что система поддержки регионального предпринимательства, особенно в пострадавших от ограничений отраслях, продолжает развиваться. Так, в стадии внедрения находится новый микрофинансовый продукт "Тендерный", который поможет малым предприятиям получать необходимую ресурсную поддержку для участия в конкурсах на оказание государственных и муниципальных услуг. А на ближайшем заседании Законодательного собрания планируется рассмотрение и принятие инициативы о включении в число получателей региональной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики, которые открыли свое дело уже после начала действия санитарных ограничений. Как ожидается, это поможет получить необходимую помощь почти двум тысячам субъектов малого и среднего бизнеса.