Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет "большое совещание" по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Проведет большое совещание, сам выступит, заслушает доклад (вице-премьера Татьяны) Голиковой, доклады (главы Минздрава Михаила) Мурашко, (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад (мэра Москвы Сергея) Собянина", - рассказал Песков журналистам.
По его словам, речь пойдет о том, насколько система здравоохранения РФ готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.
Также на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период. По линии Минпромторга будет представлена информация об обеспечении потребности населения страны в средствах индивидуальной защиты, медоборудовании, лекарствах.
Песков добавил, что Собянин расскажет о задачах, которые стоят перед субъектами России.
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