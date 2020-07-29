Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575099011.html
Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет "большое совещание" по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
михаил мурашко
татьяна голикова
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:113:3025:1815_1400x0_80_0_0_5519d7b395c2177d51ee69697c38a227.jpg
Нужно как можно быстрее начинать массовую вакцинацию от коронавируса, иначе в осенне-зимний период нас накроет вторая волна и погибнут сотни тысяч человек.
32
Я вот уверен, что в хабаровском крае обстановка "резко ухудшится с вирусом". и под это дело быстренько введут ЧС. Обнуленный очень обижен на местных людишек.
16
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:113:3025:1815_1400x0_80_0_0_5519d7b395c2177d51ee69697c38a227.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_ca5795b76664080fe701d3452ea7fd83.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_743d05cbed5d330763ecfb390ebcd5cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил мурашко, татьяна голикова, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

12:34 29.07.2020
13322
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет "большое совещание" по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Проведет большое совещание, сам выступит, заслушает доклад (вице-премьера Татьяны) Голиковой, доклады (главы Минздрава Михаила) Мурашко, (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад (мэра Москвы Сергея) Собянина", - рассказал Песков журналистам.
По его словам, речь пойдет о том, насколько система здравоохранения РФ готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.
Также на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период. По линии Минпромторга будет представлена информация об обеспечении потребности населения страны в средствах индивидуальной защиты, медоборудовании, лекарствах.
Песков добавил, что Собянин расскажет о задачах, которые стоят перед субъектами России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8211321
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваСергей СобянинДмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
Нужно как можно быстрее начинать массовую вакцинацию от коронавируса, иначе в осенне-зимний период нас накроет вторая волна и погибнут сотни тысяч человек.
29 июля, 12:41
Руслан Тлеуж
31101116
Я вот уверен, что в хабаровском крае обстановка "резко ухудшится с вирусом". и под это дело быстренько введут ЧС. Обнуленный очень обижен на местных людишек.
29 июля, 13:11
deni2102
1400110
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о коронавирусе
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Ефремова из зала суда доставили домой
Ефремов отказался общаться с прессой после заседания суда
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск не уведомлял Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Лента новостейМолния