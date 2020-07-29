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В Узбекистане надеются на помощь турецких врачей в борьбе с COVID-19
Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия коронавирусу COVID-19, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан, турция, в мире

В Узбекистане надеются на помощь турецких врачей в борьбе с COVID-19

12:33 29.07.2020 (обновлено: 19:18 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАШКЕНТ, 29 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия коронавирусу COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства внешней торговли и инвестиций (МИВТ).
По данным пресс-службы, вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Турцию во вторник провел переговоры с вице-президентом этой страны Фуатом Октаем. Стороны, в частности, обсудили совместное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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"В связи с реализацией дополнительных мер по предупреждению распространения среди населения коронавирусной инфекции были рассмотрены возможности для организации визитов турецких врачей в Узбекистан для консультирования в вопросах оказания помощи населению, а также оказания содействия в организации управления медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации в мае-июле поставило в Узбекистан 30 тысяч защитных костюмов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, а мэрия Анкары предоставила Ташкенту 250 тысяч защитных масок и 5 тысяч дезинфицирующих средств, добавили в ведомстве.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 22 169, скончались 127 пациентов, 12 265 выздоровели. На лечении находятся 9777 пациентов с COVID-19, в том числе 209 - в тяжелом состоянии, 88 - в крайне тяжелом.
Карантин в республике продлен до 15 августа. При этом его условия начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанТурцияВ мире
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