В Узбекистане надеются на помощь турецких врачей в борьбе с COVID-19

Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

ТАШКЕНТ, 29 июл – РИА Новости. Власти Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия коронавирусу COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства внешней торговли и инвестиций ( МИВТ ).

"В связи с реализацией дополнительных мер по предупреждению распространения среди населения коронавирусной инфекции были рассмотрены возможности для организации визитов турецких врачей в Узбекистан для консультирования в вопросах оказания помощи населению, а также оказания содействия в организации управления медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации в мае-июле поставило в Узбекистан 30 тысяч защитных костюмов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, а мэрия Анкары предоставила Ташкенту 250 тысяч защитных масок и 5 тысяч дезинфицирующих средств, добавили в ведомстве.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 22 169, скончались 127 пациентов, 12 265 выздоровели. На лечении находятся 9777 пациентов с COVID-19, в том числе 209 - в тяжелом состоянии, 88 - в крайне тяжелом.

Карантин в республике продлен до 15 августа. При этом его условия начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.