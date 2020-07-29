https://ria.ru/20200729/1575098809.html
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:32
2020-07-29T12:32
россия
яцек чапутович
евросоюз
польша
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_0311c2306cbde75b95773ec2215cb180.jpg
https://ria.ru/20200724/1574881026.html
2
россия
польша
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_0311c2306cbde75b95773ec2215cb180.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_139:0:2362:1667_1400x0_80_0_0_22445b90c799a3654d0f35f30daa6ec8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_417:0:2084:1667_1400x0_80_0_0_4ee766171a9110381df98014a6f5dc8c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яцек чапутович, евросоюз, польша, литва, в мире