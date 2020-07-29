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Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:32
россия
яцек чапутович
евросоюз
польша
литва
в мире
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353
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россия, яцек чапутович, евросоюз, польша, литва, в мире

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

12:32 29.07.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Во вторник в ходе встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины было объявлено о создании формата трехстороннего сотрудничества - "Люблинского треугольника".
"В ходе переговоров в Люблине мы обменялись информацией об отношениях с Россией и договорились о координации позиций по поводу продолжающегося рассмотрения правил, регулирующих отношения ЕС с Россией", - сказал Чапутович в интервью агентству РАР.
По его словам, также перспективна "более тесная координация доступа к источникам энергии". "Мы будем стремиться к тому, чтобы ни один из них не мог быть объектом успешного шантажа", - добавил министр.
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РоссияЯцек ЧапутовичЕвросоюзПольшаЛитваВ мире
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