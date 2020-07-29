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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 47
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 47, за последние сутки скончалась женщина, у которой была... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:46
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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 47

12:46 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 47, за последние сутки скончалась женщина, у которой была тяжелая форма пневмонии на фоне эндокринного заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. По результатам паталогоанатомического заключения количество летальных случаев увеличилось до 47 - скончалась женщина 44 лет, у нее была крайне тяжёлая форма двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания эндокринной системы", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, у восьми заболевших диагностировали ОРВИ, у шести заболевание протекает в бессимптомной форме. Выписали из стационаров за последние сутки 11 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего в Калининградской области проведена 121 тысяча исследований на СОVID-19, обследованы 119,2 тысячи человек. Зарегистрировано 2835 заболевших коронавирусной инфекцией, 2334 человека выздоровели. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находятся 319 контактных с заболевшими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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