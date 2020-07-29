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В Госдуме статьи с обвинениями в фейках в адрес России назвали шутками
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал воспринимать как первоапрельские шутки публикации американских СМИ с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
андрей луговой
главное разведывательное управление рф
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, андрей луговой, главное разведывательное управление рф, в мире

В Госдуме статьи с обвинениями в фейках в адрес России назвали шутками

12:29 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал воспринимать как первоапрельские шутки публикации американских СМИ с обвинениями РФ в распространении фейков о коронавирусе.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По заявлениям источников изданий, Россия якобы стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
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"Средства массовой информации США давно превратились в фейковые новости. Такое определение им дает даже президент Соединенных Штатов Америки (Дональд Трамп), и в данном случае Трампа я поддерживаю", - сказал Луговой РИА Новости.
"СМИ ангажированы, они цепляются за разного рода сказки, и не одна их них ни разу не подтвердилась документально. Поэтому относиться к такого рода публикациям можно только как к первоапрельской шутке, не более того", - добавил депутат.
Он добавил, что ГРУ - это военная разведка, которая занимается секретной информацией именно в этой области.
"Если уж теоретически рассматривать использование каких-либо неблагоприятных событий внутри какой-либо страны, то этим, как правило, занимается все-таки политическая разведка", - сказал депутат. При этом Луговой считает, что коронавирус "не та история, которая бы кем-то использовалась".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампАндрей ЛуговойГлавное разведывательное управление РФВ мире
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