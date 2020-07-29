В Госдуме статьи с обвинениями в фейках в адрес России назвали шутками

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал воспринимать как первоапрельские шутки публикации американских СМИ с обвинениями РФ в распространении фейков о коронавирусе.

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По заявлениям источников изданий, Россия якобы стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"Средства массовой информации США давно превратились в фейковые новости. Такое определение им дает даже президент Соединенных Штатов Америки ( Дональд Трамп ), и в данном случае Трампа я поддерживаю", - сказал Луговой РИА Новости.

"СМИ ангажированы, они цепляются за разного рода сказки, и не одна их них ни разу не подтвердилась документально. Поэтому относиться к такого рода публикациям можно только как к первоапрельской шутке, не более того", - добавил депутат.

Он добавил, что ГРУ - это военная разведка, которая занимается секретной информацией именно в этой области.