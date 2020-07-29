https://ria.ru/20200729/1575098126.html
Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Япония и Китай договорились как можно скорее добиваться возобновления между гражданами взаимных поездок, замороженных из-за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:26
2020-07-29T12:26
коронавирус covid-19
тосимицу мотэги
ван и (политик)
китай
япония
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тосимицу мотэги, ван и (политик), китай, япония, в мире