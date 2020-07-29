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Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Япония и Китай договорились как можно скорее добиваться возобновления между гражданами взаимных поездок, замороженных из-за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:26
коронавирус covid-19
тосимицу мотэги
ван и (политик)
китай
япония
в мире
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коронавирус covid-19, тосимицу мотэги, ван и (политик), китай, япония, в мире

Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан

12:26 29.07.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКамеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Япония и Китай договорились как можно скорее добиваться возобновления между гражданами взаимных поездок, замороженных из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду японский МИД по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран Тосимицу Мотэги и Ван И.
"Оба министра подтвердили, что теперь как можно скорее будут двигаться к урегулированию вопроса возобновления поездок, в соответствии с курсом, объявленным японским правительством", - отмечается в сообщении МИД Японии.
Тосимицу Мотэги
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В настоящее время в Японии действует запрет на въезд пассажиров из 146 стран и регионов мира. Для восстановления экономики от ущерба, нанесенного противоэпидемическими мерами, Япония рассматривает возможность возобновления транспортного сообщения с некоторыми странами, в том числе Китаем.
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Коронавирус COVID-19Тосимицу МотэгиВан И (политик)КитайЯпонияВ мире
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