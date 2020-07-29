Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан

"Оба министра подтвердили, что теперь как можно скорее будут двигаться к урегулированию вопроса возобновления поездок, в соответствии с курсом, объявленным японским правительством", - отмечается в сообщении МИД Японии.

В настоящее время в Японии действует запрет на въезд пассажиров из 146 стран и регионов мира. Для восстановления экономики от ущерба, нанесенного противоэпидемическими мерами, Япония рассматривает возможность возобновления транспортного сообщения с некоторыми странами, в том числе Китаем.