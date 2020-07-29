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https://ria.ru/20200729/1575097939.html
Ефремов отказался общаться с прессой после заседания суда
Актер Михаил Ефремов после заседания суда по делу о смертельном ДТП приехал домой в сопровождении судебного пристава и отказался общаться с журналистами,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:28
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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https://ria.ru/20200729/1575093671.html
Ефремова (как и многих других отбывающих за дтп в нетрезвом виде) нельзя признать виновным, т.к. опьянение это "комплекс психических, вегетативных и соматоневрологических расстройств" и как следствие водитель не отдает себе отчета задолго до того как сел за руль, т.е. когда был в кабаке, плясал, шел к машине - в том промежутке где законодательство автолюбителей невминяемыми почему-то не признает. Здесь либо нужно запрещать водителям пить вообще либо доказывать, что они выпили и опьянели непосредственно за рулем!
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Ефремова из зала суда доставили домой
Ефремова из зала суда доставили домой
2020-07-29T12:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Ефремов отказался общаться с прессой после заседания суда

12:24 29.07.2020 (обновлено: 12:28 29.07.2020)
4147
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов после заседания суда по делу о смертельном ДТП приехал домой в сопровождении судебного пристава и отказался общаться с журналистами, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
На вопросы прессы актер отвечать не стал и не дал журналистам зайти в подъезд, захлопнув перед ними дверь. Ранее он тоже игнорировал вопросы журналистов, все заявления от его имени озвучиваются его адвокатом.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
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Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Ефремова (как и многих других отбывающих за дтп в нетрезвом виде) нельзя признать виновным, т.к. опьянение это "комплекс психических, вегетативных и соматоневрологических расстройств" и как следствие водитель не отдает себе отчета задолго до того как сел за руль, т.е. когда был в кабаке, плясал, шел к машине - в том промежутке где законодательство автолюбителей невминяемыми почему-то не признает. Здесь либо нужно запрещать водителям пить вообще либо доказывать, что они выпили и опьянели непосредственно за рулем!
29 июля, 12:48
Time Traveler
28100111
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