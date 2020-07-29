https://ria.ru/20200729/1575097939.html
Ефремов отказался общаться с прессой после заседания суда
Актер Михаил Ефремов после заседания суда по делу о смертельном ДТП приехал домой в сопровождении судебного пристава и отказался общаться с журналистами,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:24
2020-07-29T12:28
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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https://ria.ru/20200729/1575093671.html
Time Traveler
Ефремова (как и многих других отбывающих за дтп в нетрезвом виде) нельзя признать виновным, т.к. опьянение это "комплекс психических, вегетативных и соматоневрологических расстройств" и как следствие водитель не отдает себе отчета задолго до того как сел за руль, т.е. когда был в кабаке, плясал, шел к машине - в том промежутке где законодательство автолюбителей невминяемыми почему-то не признает. Здесь либо нужно запрещать водителям пить вообще либо доказывать, что они выпили и опьянели непосредственно за рулем!
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ефремова из зала суда доставили домой
Ефремова из зала суда доставили домой
2020-07-29T12:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва