https://ria.ru/20200729/1575097773.html
Потерпевшие по делу Ефремова решили не просить о конкретном наказании
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, доверятся прокурору и суду при выборе наказания артисту, сообщил РИА Новости в среду РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:22
2020-07-29T12:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым
, доверятся прокурору и суду при выборе наказания артисту, сообщил РИА Новости в среду адвокат Александр Добровинский.
У них есть право формально заявить в суде, как именно они считают справедливым наказать Ефремова, но пользоваться им потерпевшие не будут.
"Какое наказание для Ефремова родственники считают справедливым? Мы согласимся с оценкой прокурора, мы согласился с любым решением суда", - заявил собеседник агентства.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".