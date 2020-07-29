Потерпевшие по делу Ефремова решили не просить о конкретном наказании

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым , доверятся прокурору и суду при выборе наказания артисту, сообщил РИА Новости в среду адвокат Александр Добровинский.

У них есть право формально заявить в суде, как именно они считают справедливым наказать Ефремова, но пользоваться им потерпевшие не будут.

"Какое наказание для Ефремова родственники считают справедливым? Мы согласимся с оценкой прокурора, мы согласился с любым решением суда", - заявил собеседник агентства.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.