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Потерпевшие по делу Ефремова решили не просить о конкретном наказании
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, доверятся прокурору и суду при выборе наказания артисту, сообщил РИА Новости в среду РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова решили не просить о конкретном наказании

12:22 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, доверятся прокурору и суду при выборе наказания артисту, сообщил РИА Новости в среду адвокат Александр Добровинский.
У них есть право формально заявить в суде, как именно они считают справедливым наказать Ефремова, но пользоваться им потерпевшие не будут.
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
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Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
"Какое наказание для Ефремова родственники считают справедливым? Мы согласимся с оценкой прокурора, мы согласился с любым решением суда", - заявил собеседник агентства.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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