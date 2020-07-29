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Эксперты прокомментировали идею внедрения алкозамков в России
Внедрение алкозамков в России не повлияет на повышение безопасности на дороге, но приведет к появлению дополнительной услуги в автосервисе по их отключению,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:22
россия
виктор травин
сергей канаев
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, виктор травин, сергей канаев, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, общество

Эксперты прокомментировали идею внедрения алкозамков в России

12:22 29.07.2020
386
© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
Алкозамок. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Внедрение алкозамков в России не повлияет на повышение безопасности на дороге, но приведет к появлению дополнительной услуги в автосервисе по их отключению, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что установка алкозамков за счет производителей приведет к росту цен на автомобили. При этом их установка только на новые автомобили к массовому внедрению не приведет, а заставить автовладельцев ставить их за свои деньги не получится.
"Но даже если вдруг придумают способ массового внедрения этого механизма, у нас в автосервисах будет включена дополнительная услуга за тысячу рублей – отключение алкозамка. Это будет дополнительный заработок автосервисам… Тот, кто пьет, он найдет возможность его (автозамок) отключить или как-то его обхитрить", - сказал Травин.
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что в мире сейчас наоборот идет тенденция к отказу от алкозамков.
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"На сегодняшний момент эти замки уже говорят о неэффективности и о том, что уже есть новые, более современные методы ограничения управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мне кажется, в данном случае здесь есть некий интерес бизнеса, а на безопасность они повлияют в гораздо меньшей степени", - подчеркнул Канаев.
Он рассказал, что, например, в Японии активно используется приложение, которое считывает сетчатку глаза, но устанавливается оно только по решению суда.
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РоссияВиктор ТравинСергей КанаевАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииОбщество
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