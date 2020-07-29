Эксперты прокомментировали идею внедрения алкозамков в России

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Внедрение алкозамков в России не повлияет на повышение безопасности на дороге, но приведет к появлению дополнительной услуги в автосервисе по их отключению, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета " Коммерсант " со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что установка алкозамков за счет производителей приведет к росту цен на автомобили. При этом их установка только на новые автомобили к массовому внедрению не приведет, а заставить автовладельцев ставить их за свои деньги не получится.

"Но даже если вдруг придумают способ массового внедрения этого механизма, у нас в автосервисах будет включена дополнительная услуга за тысячу рублей – отключение алкозамка. Это будет дополнительный заработок автосервисам… Тот, кто пьет, он найдет возможность его (автозамок) отключить или как-то его обхитрить", - сказал Травин.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что в мире сейчас наоборот идет тенденция к отказу от алкозамков.

"На сегодняшний момент эти замки уже говорят о неэффективности и о том, что уже есть новые, более современные методы ограничения управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мне кажется, в данном случае здесь есть некий интерес бизнеса, а на безопасность они повлияют в гораздо меньшей степени", - подчеркнул Канаев.