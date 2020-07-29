У школы при Среднеуральском монастыре нет гослицензии, заявили в епархии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Среднеуральский монастырь, где находится лишенный сана схимонах Сергий, не может оказывать деятельность по образованию детей из-за того, что обитель покинул педагогический состав, а у самой школы при обители нет гослицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал о готовности монастыря в новом учебном году принять более 100 учащихся.

"Образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре оказываться не может, так как отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация. В ситуации, когда обитель покинули профессионалы, являющиеся руководителями и основой педагогического коллектива, – игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие ­– организация образовательного процесса даже в формате домашнего обучения, как это было ранее для детей прихожан и воспитанников приюта, теперь не представляется возможным", - сообщили в епархии.

По словам представителя епархии Анжелы Тамбовой, с 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии, ежегодно ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей. Сейчас же, по данным епархии, "в связи с антиканоническими действиями и захватом монастыря схимонахом Сергием, Свято-Симеоновская гимназия приостанавливает эту деятельность вплоть до нормализации обстановки в обители".

В епархии подчеркнули, что контроль за законностью образовательного процесса осуществляют профильные контрольно-надзорные органы. Также, по словам собеседницы агентства, в епархии сомневаются, что те, кто сегодня делают громкие заявления о наборе детей в школу Среднеуральского монастыря, способны реально оценить свои возможности.