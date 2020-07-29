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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575097274.html
У школы при Среднеуральском монастыре нет гослицензии, заявили в епархии
Среднеуральский монастырь, где находится лишенный сана схимонах Сергий, не может оказывать деятельность по образованию детей из-за того, что обитель покинул... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:19
религия и мировоззрение
анна кузнецова
новости - религия и мировоззрение
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анна кузнецова, новости - религия и мировоззрение, генеральная прокуратура рф, общество

У школы при Среднеуральском монастыре нет гослицензии, заявили в епархии

12:18 29.07.2020 (обновлено: 12:19 29.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа территории Среднеуральского женского монастыря
На территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На территории Среднеуральского женского монастыря. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Среднеуральский монастырь, где находится лишенный сана схимонах Сергий, не может оказывать деятельность по образованию детей из-за того, что обитель покинул педагогический состав, а у самой школы при обители нет гослицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Ранее представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал о готовности монастыря в новом учебном году принять более 100 учащихся.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
25 июля, 15:50Религия и мировоззрение
Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем
"Образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре оказываться не может, так как отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация. В ситуации, когда обитель покинули профессионалы, являющиеся руководителями и основой педагогического коллектива, – игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие ­– организация образовательного процесса даже в формате домашнего обучения, как это было ранее для детей прихожан и воспитанников приюта, теперь не представляется возможным", - сообщили в епархии.
По словам представителя епархии Анжелы Тамбовой, с 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии, ежегодно ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей. Сейчас же, по данным епархии, "в связи с антиканоническими действиями и захватом монастыря схимонахом Сергием, Свято-Симеоновская гимназия приостанавливает эту деятельность вплоть до нормализации обстановки в обители".
В епархии подчеркнули, что контроль за законностью образовательного процесса осуществляют профильные контрольно-надзорные органы. Также, по словам собеседницы агентства, в епархии сомневаются, что те, кто сегодня делают громкие заявления о наборе детей в школу Среднеуральского монастыря, способны реально оценить свои возможности.
Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители. Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи. В региональном СУСК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались. Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать.
Схиигумен Сергий (Романов)
3 июля, 17:43Религия и мировоззрение
Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
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Религия и мировоззрениеАнна КузнецоваНовости - Религия и мировоззрениеГенеральная прокуратура РФОбщество
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