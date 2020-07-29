В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5478

"За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5946 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 21 пациент, всего выздоровевших – 5478", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находятся 373 человека, из которых 28 – в реанимациях. В КБР скончались 70 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.