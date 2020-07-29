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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575097067.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5478
Более 92% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5478

12:19 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Более 92% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5946 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 21 пациент, всего выздоровевших – 5478", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находятся 373 человека, из которых 28 – в реанимациях. В КБР скончались 70 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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