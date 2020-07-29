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"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию
Прокачка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена со среды, сообщили журналистам в "Газпром экспорте". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:15
турецкий поток
греция
газпром экспорт
болгария
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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турецкий поток, греция, газпром экспорт, болгария, экономика

"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию

12:15 29.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокачка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена со среды, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".
"Транспортировка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена с начала газовых суток 29 июля. По сообщению наших болгарских партнеров, заявки на транспортировку на 29 июля будут выполнены в полном объёме", - говорится в заявлении.
"Булгартрансгаз" ранее в среду сообщил, что завершил ремонт газопровода в Грецию и возобновил поставки газа после аварии, произошедшей на газопроводе в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии в понедельник.
Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
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Турецкий потокГрецияГазпром ЭкспортБолгарияЭкономика
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