Оснований для внеочередных выборов в Раду нет, заявили в "Слуге народа"

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Оснований для внеочередных выборов в Верховную раду Украины сейчас нет, считает глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат парламента Александр Корниенко.
Ранее украинские эксперты выражали мнение, что над депутатами нависла угроза досрочного роспуска Рады. Разговоры о том, что президент Владимир Зеленский может распустить Верховную раду, активно начали циркулировать в кулуарах украинской политики после провального голосования парламента за программу действий правительства Дениса Шмыгаля. Кроме того, все чаще парламентское большинство не может собрать необходимые 226 голосов для принятия важных законопроектов.
"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.
По его словам, "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно результатам соцопросов, партия до сих пор на первом месте в списке предпочтений украинцев.
"Поэтому какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается", - добавил глава партии.
Он заявил, что эту позицию разделяет и Зеленский. "Президент поддерживает то, что Рада должна работать, работать системно, работать монобольшинством. И мы работаем", - сказал Корниенко.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.