Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575096933.html
Оснований для внеочередных выборов в Раду нет, заявили в "Слуге народа"
Оснований для внеочередных выборов в Верховную раду Украины сейчас нет, считает глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат парламента Александр... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:14
денис шмыгаль
александр корниенко
партия "слуга народа"
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821577_0:0:2908:1637_1400x0_80_0_0_18ee801c4dfbb778e26f3eaa2747b64e.jpg
https://ria.ru/20200729/1575095878.html
https://ria.ru/20200728/1575045237.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821577_0:0:2908:1637_1400x0_80_0_0_18ee801c4dfbb778e26f3eaa2747b64e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821577_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_e4f5f08031e84ce0df860ea19023fc63.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821577_710:0:2757:2047_1400x0_80_0_0_4d96d007f142c5a773412b96761b45e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, александр корниенко, партия "слуга народа", верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Оснований для внеочередных выборов в Раду нет, заявили в "Слуге народа"

12:14 29.07.2020
93
© РИА Новости / СтрингерПредседатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко
© РИА Новости / Стрингер
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Оснований для внеочередных выборов в Верховную раду Украины сейчас нет, считает глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат парламента Александр Корниенко.
Ранее украинские эксперты выражали мнение, что над депутатами нависла угроза досрочного роспуска Рады. Разговоры о том, что президент Владимир Зеленский может распустить Верховную раду, активно начали циркулировать в кулуарах украинской политики после провального голосования парламента за программу действий правительства Дениса Шмыгаля. Кроме того, все чаще парламентское большинство не может собрать необходимые 226 голосов для принятия важных законопроектов.
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Вчера, 12:04
Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.
По его словам, "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно результатам соцопросов, партия до сих пор на первом месте в списке предпочтений украинцев.
"Поэтому какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается", - добавил глава партии.
Он заявил, что эту позицию разделяет и Зеленский. "Президент поддерживает то, что Рада должна работать, работать системно, работать монобольшинством. И мы работаем", - сказал Корниенко.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
28 июля, 14:16
В "Слуге народа" заявили об остановке финансирования партии из госбюджета
010000
Обсудить 0
Денис ШмыгальАлександр КорниенкоПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
На выборы губернатора Брянской области зарегистрировали пять кандидатов
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти сто беженцев из-за рубежа
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
На территории Среднеуральского женского монастыря
У школы при Среднеуральском монастыре нет гослицензии, заявили в епархии
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Эксперт оценил ситуацию в Йемене после соглашения в Эр-Рияде
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
В Госдуме статьи с обвинениями в фейках в адрес России назвали шутками
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2043
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Сидней
Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Лента новостейМолния