Оснований для внеочередных выборов в Раду нет, заявили в "Слуге народа"

Ранее украинские эксперты выражали мнение, что над депутатами нависла угроза досрочного роспуска Рады. Разговоры о том, что президент Владимир Зеленский может распустить Верховную раду, активно начали циркулировать в кулуарах украинской политики после провального голосования парламента за программу действий правительства Дениса Шмыгаля . Кроме того, все чаще парламентское большинство не может собрать необходимые 226 голосов для принятия важных законопроектов.

"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.

По его словам, "Слуга народа" остается лидирующей силой – согласно результатам соцопросов, партия до сих пор на первом месте в списке предпочтений украинцев.

"Поэтому какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается", - добавил глава партии.

Он заявил, что эту позицию разделяет и Зеленский. "Президент поддерживает то, что Рада должна работать, работать системно, работать монобольшинством. И мы работаем", - сказал Корниенко.