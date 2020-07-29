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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись почти сто беженцев из-за рубежа
Около ста беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:12
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись почти сто беженцев из-за рубежа

12:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около ста беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 97 беженцев (в том числе: женщин – 29, детей – 50). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 22 взрывоопасных предмета.
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