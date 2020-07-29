https://ria.ru/20200729/1575096687.html
В Сирию за сутки вернулись почти сто беженцев из-за рубежа
Около ста беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:12
2020-07-29T12:12
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
дамаск (город)
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сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:215:2879:1834_1400x0_80_0_0_d7d32c05fe3f2b0ff1764a2616506280.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире