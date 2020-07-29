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Война в Сирии
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Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:10
война в сирии
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
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353
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РИА Новости
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60
война в сирии, дейр-эз-зор (мухафаза), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:10 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
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