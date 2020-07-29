На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На дополнительных выборах депутатов На дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам зарегистрированы пока только 12 кандидатов из 31 выдвинутого, сегодня последний день подачи документов, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова

Дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут по четырем одномандатным округам: в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.

Памфилова напомнила, что срок подачи документов на регистрацию кандидатов завершается сегодня.

"В четырех одномандатных округах выдвинут 31 кандидат от девяти политических партий. Пока зарегистрированы только 12 кандидатов. Честно скажу, мне очень бы хотелось, чтобы все из этого 31 кандидата были зарегистрированы. Это важно, конкуренция важна", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов и принятие решения по кандидатам, напомнила Памфилова. Она призвала коллег в регионах отнестись к кандидатам "максимально благожелательно".