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На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам зарегистрированы пока только 12 кандидатов из 31 выдвинутого, сегодня последний... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:09
элла памфилова
госдума рф
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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элла памфилова, госдума рф, политика

На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова

12:09 29.07.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам зарегистрированы пока только 12 кандидатов из 31 выдвинутого, сегодня последний день подачи документов, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут по четырем одномандатным округам: в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
28 июля, 15:27
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Памфилова напомнила, что срок подачи документов на регистрацию кандидатов завершается сегодня.
"В четырех одномандатных округах выдвинут 31 кандидат от девяти политических партий. Пока зарегистрированы только 12 кандидатов. Честно скажу, мне очень бы хотелось, чтобы все из этого 31 кандидата были зарегистрированы. Это важно, конкуренция важна", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов и принятие решения по кандидатам, напомнила Памфилова. Она призвала коллег в регионах отнестись к кандидатам "максимально благожелательно".
Памфилова подчеркнула, что семь кандидатов пока не представили документы на регистрацию.
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Элла ПамфиловаГосдума РФПолитика
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