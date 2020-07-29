Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575096244.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2043
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 2043, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_d844378b429458a49301839f1e97b397.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_6a4c813f6a83a72078e6f54ed0ae5ed9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2043

12:08 29.07.2020
174
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 2043, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены 16 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1643 человека, 80 умерли. Во вторник в республике провели 4042 теста на коронавирус, за все время – 511462.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне
Сидней
Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1224
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Американские военные
Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Лента новостейМолния