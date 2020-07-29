Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Турцию с момента открытия этого направления превысило показатели 2019 года, при этом большинство пользователей выбирают не пляжные варианты отдыха в Анталии или Бодруме, а "городской" вариант, бронируя Стамбул , сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.

Там напомнили, что с 1 августа открывается авиасообщение между Россией и тремя странами - Турцией, Танзанией Великобританией , что повлияло на спрос на путешествия среди российских туристов.

В компании отметили, что еще апрельское исследование показало, что 85% респондентов планируют путешествия в 2020 году, несмотря на пандемию. "Причем 2 из 3 таких путешественников первым делом хотели бы отправиться за границу. Уже в апреле Турция входила в топ-3 предпочтений, а информация об открытии авиасообщения спровоцировала настоящий бум - количество поисковых запросов 24-27 июля выросло в 4 раза к 2019 году, а бронирования - в 9 раз относительно средних значений июля прошлого года", - рассказали в сервисе.

"При этом интерес к пляжному варианту отдыха оказался неожиданно ниже, чем ожидалось. Только 20% пользователей выбирают Анталью , некоторые бронируют Бодрум, Мармарис и Аланью", - прокомментировали ситуацию аналитики. По их данным, абсолютное большинство клиентов сервиса "предпочитают "городской" вариант отдыха, бронируя перелеты в Стамбул".

По их данным, с конца прошлой недели количество поисковых запросов по этому направлению на сайте компании выросло почти в 5 раз относительно аналогичного периода в прошлом году, а продажи - в 1,5 раза к тому же отрезку времени.

"Очевидно, выбор "городского" отдыха в Турции связан с тем, что подобный формат в других странах в этом году недоступен. Останавливая выбор на Стамбуле, россияне планируют совместить традиционный формат отдыха "у воды" и знакомство с историческим и культурным центром современной Турции", - считают в компании.