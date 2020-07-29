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https://ria.ru/20200729/1575096114.html
Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне
Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Турцию с момента открытия этого направления превысило показатели 2019 года, при этом большинство... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, европа, стамбул, сша, общество

Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне

12:06 29.07.2020 (обновлено: 12:28 29.07.2020)
430
© Sputnik / Елена Палажченко / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Елена Палажченко
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Турцию с момента открытия этого направления превысило показатели 2019 года, при этом большинство пользователей выбирают не пляжные варианты отдыха в Анталии или Бодруме, а "городской" вариант, бронируя Стамбул, сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.
Там напомнили, что с 1 августа открывается авиасообщение между Россией и тремя странами - Турцией, Танзанией и Великобританией, что повлияло на спрос на путешествия среди российских туристов.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
28 июля, 18:04
На рейсы "Аэрофлота" в Стамбул уже забронировали 3,5 тысячи билетов
В компании отметили, что еще апрельское исследование показало, что 85% респондентов планируют путешествия в 2020 году, несмотря на пандемию. "Причем 2 из 3 таких путешественников первым делом хотели бы отправиться за границу. Уже в апреле Турция входила в топ-3 предпочтений, а информация об открытии авиасообщения спровоцировала настоящий бум - количество поисковых запросов 24-27 июля выросло в 4 раза к 2019 году, а бронирования - в 9 раз относительно средних значений июля прошлого года", - рассказали в сервисе.
"При этом интерес к пляжному варианту отдыха оказался неожиданно ниже, чем ожидалось. Только 20% пользователей выбирают Анталью, некоторые бронируют Бодрум, Мармарис и Аланью", - прокомментировали ситуацию аналитики. По их данным, абсолютное большинство клиентов сервиса "предпочитают "городской" вариант отдыха, бронируя перелеты в Стамбул".
По их данным, с конца прошлой недели количество поисковых запросов по этому направлению на сайте компании выросло почти в 5 раз относительно аналогичного периода в прошлом году, а продажи - в 1,5 раза к тому же отрезку времени.
"Очевидно, выбор "городского" отдыха в Турции связан с тем, что подобный формат в других странах в этом году недоступен. Останавливая выбор на Стамбуле, россияне планируют совместить традиционный формат отдыха "у воды" и знакомство с историческим и культурным центром современной Турции", - считают в компании.
Эксперты уверены, что пользователи все-таки летят в Стамбул как в финальную точку, а не как в промежуточный пункт своего путешествия. Кроме того, известно, что пока ни Европа, ни США не пускают к себе туристов из России и других стран, кроме тех, кто попадает под специальные условия въезда.
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Вчера, 11:12Туризм
Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России
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