https://ria.ru/20200729/1575096114.html
Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне
Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Турцию с момента открытия этого направления превысило показатели 2019 года, при этом большинство... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:06
2020-07-29T12:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, европа, стамбул, сша, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Количество поисковых запросов относительно перелетов из РФ в Турцию
с момента открытия этого направления превысило показатели 2019 года, при этом большинство пользователей выбирают не пляжные варианты отдыха в Анталии или Бодруме, а "городской" вариант, бронируя Стамбул
, сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.
Там напомнили, что с 1 августа открывается авиасообщение между Россией и тремя странами - Турцией, Танзанией
и Великобританией
, что повлияло на спрос на путешествия среди российских туристов.
В компании отметили, что еще апрельское исследование показало, что 85% респондентов планируют путешествия в 2020 году, несмотря на пандемию. "Причем 2 из 3 таких путешественников первым делом хотели бы отправиться за границу. Уже в апреле Турция входила в топ-3 предпочтений, а информация об открытии авиасообщения спровоцировала настоящий бум - количество поисковых запросов 24-27 июля выросло в 4 раза к 2019 году, а бронирования - в 9 раз относительно средних значений июля прошлого года", - рассказали в сервисе.
"При этом интерес к пляжному варианту отдыха оказался неожиданно ниже, чем ожидалось. Только 20% пользователей выбирают Анталью
, некоторые бронируют Бодрум, Мармарис и Аланью", - прокомментировали ситуацию аналитики. По их данным, абсолютное большинство клиентов сервиса "предпочитают "городской" вариант отдыха, бронируя перелеты в Стамбул".
По их данным, с конца прошлой недели количество поисковых запросов по этому направлению на сайте компании выросло почти в 5 раз относительно аналогичного периода в прошлом году, а продажи - в 1,5 раза к тому же отрезку времени.
"Очевидно, выбор "городского" отдыха в Турции связан с тем, что подобный формат в других странах в этом году недоступен. Останавливая выбор на Стамбуле, россияне планируют совместить традиционный формат отдыха "у воды" и знакомство с историческим и культурным центром современной Турции", - считают в компании.
Эксперты уверены, что пользователи все-таки летят в Стамбул как в финальную точку, а не как в промежуточный пункт своего путешествия. Кроме того, известно, что пока ни Европа
, ни США
не пускают к себе туристов из России и других стран, кроме тех, кто попадает под специальные условия въезда.