Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575096075.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 85 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_c13ecd38b3459f6eef2f63dfed49d73e.jpg
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_c13ecd38b3459f6eef2f63dfed49d73e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_4e976005476e254e1b85b01166f62b8f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_559:0:2607:2048_1400x0_80_0_0_1aab284d152532e11ae5298de9bbcaf8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч

12:06 29.07.2020
109
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 85 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, за последние сутки были зафиксированы 1 874 новых случая инфицирования и 16 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 85 486 человек, скончались 1962 пациента с COVID-19. Отмечается, что излечились 26 996 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Сидней
Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2043
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Скорая помощь, Индия
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Токио и Пекин намерены возобновить взаимные поездки граждан
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи
Сотрудник лаборатории
Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 48,2 тысячи
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1224
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Лента новостейМолния