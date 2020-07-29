На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч

По данным ведомства, за последние сутки были зафиксированы 1 874 новых случая инфицирования и 16 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 85 486 человек, скончались 1962 пациента с COVID-19. Отмечается, что излечились 26 996 заболевших.