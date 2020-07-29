Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575095996.html
Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса
Австралийский Сидней в штате Новый Южный Уэльс объявлен новым очагом коронавируса в стране из-за большего количества зараженных, сообщила премьер штата... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:07
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квинсленд
австралия
сидней
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:240:2790:1809_1400x0_80_0_0_3ec8f2c3bd646aafe1df4b505ad45806.jpg
https://ria.ru/20200729/1575095928.html
квинсленд
австралия
сидней
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:240:2790:1809_1400x0_80_0_0_3ec8f2c3bd646aafe1df4b505ad45806.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_3f632273c222b7217b4d4da73510eceb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_371:0:2419:2048_1400x0_80_0_0_ecb842ac19823282dd8dfd729b519edb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, квинсленд, австралия, сидней, в мире

Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса

12:05 29.07.2020 (обновлено: 12:07 29.07.2020)
727
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСидней
Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралийский Сидней в штате Новый Южный Уэльс объявлен новым очагом коронавируса в стране из-за большего количества зараженных, сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук.
"Сидней теперь объявлен очагом COVID-19. С субботы 01.00 (18.00 пятницы мск) никто из Сиднея не будет допущен на территорию Квинсленда. Мы действуем быстро и ставим здоровье жителей Квинсленда на первое место", - говорится в заявлении Палащук в Twitter.
Позже премьер добавила, что данное правило не будет распространяться на жителей Квинсленда, прибывающих из Сиднея. Согласно заявлению Палащук, жители Квинсленда должны по приезде из Сиднея изолироваться в отеле на две недели за свой счет.
По словам премьера штата, в среду у трех жительниц Квинсленда был обнаружен коронавирус. На данный момент ведется отслеживание контактов заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
Вчера, 12:04Распространение нового коронавируса
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
522010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КвинслендАвстралияСиднейВ мире
Рекомендуем
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперты рассказали, какой отдых в Турции выбирают россияне
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
Скорая помощь, Индия
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса превысило 130
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2043
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Китай ответил на обвинения в атаке на ватиканские системы
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Эксперт оценил ситуацию в Йемене после соглашения в Эр-Рияде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Лента новостейМолния