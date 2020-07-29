Власти Австралии объявили Сидней новым очагом коронавируса

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралийский Сидней в штате Новый Южный Уэльс объявлен новым очагом коронавируса в стране из-за большего количества зараженных, сообщила премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук.
"Сидней теперь объявлен очагом COVID-19. С субботы 01.00 (18.00 пятницы мск) никто из Сиднея не будет допущен на территорию Квинсленда. Мы действуем быстро и ставим здоровье жителей Квинсленда на первое место", - говорится в заявлении Палащук в Twitter.
Позже премьер добавила, что данное правило не будет распространяться на жителей Квинсленда, прибывающих из Сиднея. Согласно заявлению Палащук, жители Квинсленда должны по приезде из Сиднея изолироваться в отеле на две недели за свой счет.
По словам премьера штата, в среду у трех жительниц Квинсленда был обнаружен коронавирус. На данный момент ведется отслеживание контактов заболевших.
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