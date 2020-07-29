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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575095928.html
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Вспышка COVID-19 во вьетнамском Дананге не вызвала опасений у экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
дананг
вьетнам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, дананг, вьетнам, в мире

ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме

12:04 29.07.2020 (обновлено: 13:07 29.07.2020)
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© REUTERS / VNA/Trinh Quoc DungПолицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
© REUTERS / VNA/Trinh Quoc Dung
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вспышка COVID-19 во вьетнамском Дананге не вызвала опасений у экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщил РИА Новости представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк, обнаруженный там штамм коронавируса SARS-CoV-2 не отличается от других по степени заразности.

"Несмотря на то, что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились", — заявил Парк.

Ранее правительство Вьетнама сообщило, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.
За последние пять дней в Дананге зарегистрировали 29 новых случаев заражения COVID-19.
Вьетнамские медики заявили, что этот штамм может быть более агрессивным, чем известные им ранее типы того же коронавируса, поскольку быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗДанангВьетнамВ мире
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