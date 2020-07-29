ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вспышка COVID-19 во вьетнамском Дананге не вызвала опасений у экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщил РИА Новости представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк, обнаруженный там штамм коронавируса SARS-CoV-2 не отличается от других по степени заразности.
"Несмотря на то, что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились", — заявил Парк.
Ранее правительство Вьетнама сообщило, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.
За последние пять дней в Дананге зарегистрировали 29 новых случаев заражения COVID-19.
Вьетнамские медики заявили, что этот штамм может быть более агрессивным, чем известные им ранее типы того же коронавируса, поскольку быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.