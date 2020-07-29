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Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
Глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат украинского парламента Александр Корниенко считает, что падение рейтинга партии власти обусловлено... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:04
александр корниенко
владимир зеленский
украина
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353
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александр корниенко, владимир зеленский, украина, в мире

Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"

12:04 29.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат украинского парламента Александр Корниенко считает, что падение рейтинга партии власти обусловлено нежеланием избирателей долго ждать результатов.
Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине снизился до 27,9% с 43,16%, свидетельствуют опубликованные в июле результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, 25-30% - от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, вторая... Все-таки когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем", - сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду. Он уточнил, что речь, в частности, идет о реформе рынка земли.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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Александр КорниенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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