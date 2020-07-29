Глава партии Зеленского объяснил падение рейтинга "Слуги народа"

"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, 25-30% - от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, вторая... Все-таки когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем", - сказал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду. Он уточнил, что речь, в частности, идет о реформе рынка земли.