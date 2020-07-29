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Во Владимирской области число жертв коронавируса превысило 130
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 128 до 132, сообщила администрация региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса превысило 130

12:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 128 до 132, сообщила администрация региона.
К 28 июля в области скончались 128 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 132 летальных случая. 5137 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 28 июля - 11 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 315 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 47 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 487 - с пневмонией.
Всего в области зарегистрирован 5541 случай COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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