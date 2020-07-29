Во Владимирской области число жертв коронавируса превысило 130

"За период наблюдения в области отмечено 132 летальных случая. 5137 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 28 июля - 11 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 315 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 47 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 487 - с пневмонией.