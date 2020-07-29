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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
Трое подростков погибли в Тверской области в результате ДТП, в котором их скутер столкнулся с иномаркой, за рулем которой был сотрудник полиции, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:00
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
калязинский район
происшествия
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тверская область
калязинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), тверская область, калязинский район, происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

12:00 29.07.2020
102482
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Трое подростков погибли в Тверской области в результате ДТП, в котором их скутер столкнулся с иномаркой, за рулем которой был сотрудник полиции, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 23.45 мск вторника, 28 июля, на 135-м километре автодороги Р-104 в Калязинском районе.
"Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной Opel при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со скутером. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера 2005 года рождения и два пассажира 2006 года рождения от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
По данным полиции, иномаркой "в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене".
Полицейский прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
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"По результатам исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта", - информирует полиция.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным следственного управления СК РФ по региону, прокуратурой Тверской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК РФ по Тверской области. Следователями проводится дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.
"В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ходе расследования планируется дать оценку на предмет исполнения родителями погибших несовершеннолетних и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", - сообщает следствие.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКалязинский районПроисшествия
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