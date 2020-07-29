В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Трое подростков погибли в Трое подростков погибли в Тверской области в результате ДТП, в котором их скутер столкнулся с иномаркой, за рулем которой был сотрудник полиции, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в 23.45 мск вторника, 28 июля, на 135-м километре автодороги Р-104 в Калязинском районе

"Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной Opel при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со скутером. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера 2005 года рождения и два пассажира 2006 года рождения от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

По данным полиции, иномаркой "в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене".

Полицейский прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

"По результатам исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта", - информирует полиция.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следственного управления СК РФ по региону, прокуратурой Тверской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК РФ по Тверской области. Следователями проводится дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.