https://ria.ru/20200729/1575095417.html
Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших
Михаил Ефремов по уголовному делу о смертельном ДТП проходит не как актер, а как бизнесмен, заявил журналистам в среду адвокат потерпевшей стороны Александр... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:00
2020-07-29T12:00
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575093671.html
https://ria.ru/20200729/1575091060.html
Ирина Высоцкая
Буду рада, если этот подлец получит реальный срок
21
Rina Sheyla
На минуточку показался человеком, когда записал покаянное обращение к родным погибшего Захарова. Теперь выглядит как подлец, от которого, скорее всего, отвернуться даже лояльные друзья-коллеги, ранее защищавшие его с пеной у рта
18
11
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Михаил Ефремов
по уголовному делу о смертельном ДТП проходит не как актер, а как бизнесмен, заявил журналистам в среду адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский
.
"Сегодня из материалов дела выяснилось удивительное - что Ефремов индивидуальный предприниматель. По крайней мере я думал, что он актер", - заявил защитник.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".