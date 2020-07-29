Ефремов проходит по делу как бизнесмен, сообщил адвокат потерпевших

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Михаил Ефремов по уголовному делу о смертельном ДТП проходит не как актер, а как бизнесмен, заявил журналистам в среду адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский

"Сегодня из материалов дела выяснилось удивительное - что Ефремов индивидуальный предприниматель. По крайней мере я думал, что он актер", - заявил защитник.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.